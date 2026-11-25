I giallorossi sono pronti per la sfida di Champions contro il Psg al Parco dei Principi. Gasperini sorprende e schiera Castro al posto di Malen. A centrocampo coppia Koné-de Roon per bloccare la costruzione della squadra di Luis Enrique e soprattutto Pisilli sulla trequarti insieme a Soulé per marcare Vitinha. Anche per il Psg sorpresa davanti: out Dembelé, c'è Ferran Torres al centro con Akliouche e Mayulu.

Psg-Roma, le formazioni ufficiali

Safonov; Hakimi, Zabarny, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu.Chevalier, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Fernandez, Godts, Dembelé.Luis Enrique.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné, Molina; Soulé, Pisilli; Castro. A disposizione: Gollini, De Marzi; Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, Cristante, Dybala, Mora, Malen. Allenatore: Gasperini.