Gasperini: "La vittoria in rimonta con l'Atalanta ha dato energie e forza al gruppo"

La Roma è pronta per il ritorno in Champions. Ormai, ci siamo. Tra poco più di un'ora, la squadra di Gasperini sarà impegnata ad Instanbul: la prima sfida è contro il Fenerbahce. Il tecnico conferma il blocco vincente di questo avvio di stagione, ad eccezione di Lulli: al posto del giovane esterno, ci sarà Rensch. Dybala prende posto regolarmente in attacco: affiancherà Soulé dietro Malen. Solo panchina per Mora, pronto a subentrare nel secondo tempo. Rimandato l'esordio dal primo minuto di Molina

Le formazioni ufficiali di Kartal e Gasperini

: Ederson; Muldur, Skriniar, Aké; Brown, Elmaz, Kanté, Yuksek; Greenwood, Aktorkoglu; Muriqi.: Cetin, Gunok, Demir, Semedo, Oppong, Mercan, Elmaz, Kahveci, Brown, Aydin, Nene, Lukaku.: Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Balerdi, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, Molina, De Roon, Pisilli, Mora, Castro. Allenatore: Gasperini.