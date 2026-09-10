I Friedkin non si sarebbero persi in nessun modo e per nessun motivo l'esordio della Roma in Champions League. E così questa sera, per la sfida contro il Fenerbahce, in Turchia è arrivato anche Corbin. Né il presidente Dan né Ryan, ma il fratello più giovane del vicepresidente giallorosso. Una presenza che conferma la vicinanza della proprietà texana alla squadra di Gasperini, come sottolineato anche dal CEO Galantic a pochi minuti dal fischio d'inizio. "Con la proprietà ci sono stati tanti messaggi oggi e ci saranno anche durante la partita. C'è uno di loro che è qui stasera, sono gasati e sono dentro questo progetto. Sono silenziosi, avranno il loro stile ma sono veramente molto molto coinvolti anche a livello emotivo", le parole di Galantic. Corbin era presente anche all'Olimpico il 4 maggio scorso, nel 4-0 rifilato alla Fiorentina. Allora Gasperini aveva definito questa presenza un "segnale per il futuro".