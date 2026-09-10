John Galantic, CEO della Roma, ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Fenerbahce. Queste le sue parole:

Che importanza ha una competizione come la Champions per il club? "Fondamentale tornare in Champions dopo 7 anni soprattutto nell'anno del Centanario. Per il club e per i tifosi è una serata molto importante".

C'è un'iniziativa per l'alluvione in Nepal molto lodevole. Quale obiettivo vi siete posti sul mercato? Alla fine non avete venduto nessun big. "Noi dobbiamo come tanti club cercare un equilibrio sportivo ed economico che permette di schierare una squadra più competitiva possibile rispettando i parametri Uefa. Non è facile, ringrazio la proprietà e i giocatori che hanno rinnovato e si sono ridotti lo stipendio pur di rimanere. Siamo molto contenti che siano rimasti, abbiamo abbassato il monte ingaggi anche aumentando la qualità della squadra".

Le emozioni dei Friedkin nel tornare in Champions? "Tanti messaggi oggi e ci saranno anche durante la partita. C'è uno di loro che è qui stasera, sono gasati e sono dentro questo progetto. Sono silenziosi, avranno il loro stile ma sono veramente molto molto coinvolti anche a livello emotivo".