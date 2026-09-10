A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fenerbahce-Roma, l'ex Lazio Muriqi è stato protagonista di un siparietto con un membro dello staff giallorosso. Il centravanti ha abbandonato per pochi secondi il riscaldamento con i suoi compagni di squadra, ha superato la linea del centrocampo ed è andato ad incitare la curva che si trova nel lato nel quale i giocatori giallorossi stavano effettuando il riscaldamento. Il gesto non è piaciuto ad un membro dello staff della Roma che lo ha ripreso e lo ha invitato a tornare dall'altra parte. Clima da derby per l'ex laziale che oggi partirà titolare e guiderà l'attacco della squadra turca.