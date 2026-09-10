La Roma torna a giocare in Champions a Istanbul contro il Fenerbahce di Kartal. Ad arbitrare la sfida è Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR César Soto Grado, con Valentín Gómez nel ruolo di AVAR e Juan Martínez Munuera come IV uomo.

Fenerbahce-Roma, la moviola:

62' - Trattenuta in area di Elmaz su Dybala che si lascia cadere troppo facilmente, non c'è nulla per Gil Manzano e il Var

51' - Ammonito anche Brown per un fallo su Dybala

47' - Arriva la prima ammonizione del match per Rensch che entra duro su Brown. Non ha dubbi Gil Manzano

31' - Dopo la prima segnalazione (corretta) di Gil Manzano che aveva indicato il corner, il Var ha scelto di cambiare decisione assegnando una rimessa da fondo al Fenerbahce. Un errore particolare del Var dato che era stato proprio Muldur a toccare il pallone per ultimo e, inoltre, non si trattava di un chiaro errore su cui poter intervenire dalla sala Var

19' - Altro fallo di Muldur su Wesley che aveva già scaricato il pallone, ex Sassuolo graziato da Gil Manzano