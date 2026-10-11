Ci siamo. Como e Roma si affrontano in un match d'alta quota a dir poco suggestivo, ancora precoce per dare una direzione precisa a livello di punti in classifica, ma sicuramente importante per testare livello e ambizioni. Gasperini se la gioca con un paio di assenze pesantissime, come quelle di Cristante e Svilar. Ai loro posti giocano de Roon e Gollini, mentre Fabregas deve rinunciare al vice-Douvikas, Kean. Sulla trequarti il tecnico della Roma ha scelto invece Pellegrini, al rientro dopo 6 mesi e da capitano, insieme a Dybala e Malen.

Como-Roma, le formazioni ufficiali

: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Ghilardi, Rensch, Lulli, Pisilli, Soulé, Castro, Mora.: Gian Piero Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas.A disposizione: Sanchez, Vigorito, Smolcic, Kempf, Valle, Kambwala, Dossena, Goldaniga, Milla, Baturina, Lahdo, Ricci, Addai, Liberali, Rodriguez.Allenatore: Cesc Fabregas.