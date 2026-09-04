Dove vedere Roma-Atalanta in TV e LIVE streaming

I giallorossi di Gasperini contro i bergamaschi cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, a pochi giorni dall'esordio in Champions League
Gasperini: "Non c'è distinzione tra i titolari e chi parte in panchina. Gioca chi sta meglio"
Con il calciomercato ormai definitivamente alle spalle, la Roma è attesa ora dal big match contro l'Atalanta. All'Olimpico i giallorossi cercano il terzo successo consecutivo in campionato per arrivare al meglio all'esordio in Champions League, in programma giovedì 10 contro il Fenerbahce in Turchia. L'unico dubbio riguarda le condizioni di Ndicka e Dybala: se l'ivoriano, dopo il forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio contro il Lecce, appare recuperato, Gasperini potrebbe decidere di preservare la Joya in vista dell'impegno di coppa.
Dove vedere Roma-Atalanta in TV e LIVE streamingRoma-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come sempre su DAZN, ma anche su Sky e NOW dal momento che è una delle tre gare del weekend in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202 e 252 (Sky Sport Calcio e Sky Sport) oltre al 251 su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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