Prosegue l'iter burocratico legato alla costruzione del nuovo impianto giallorosso a Pietralata: oggi ecco altri tre pareri da Roma Capitale

Redazione
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Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli

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Prosegue senza sosta l'iter burocratico per la costruzione dello Stadio della Roma a Pietralata. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi pareri positivi legati al nuovo impianto giallorosso. Roma Capitale infatti, come evidenziato dal giornalista Andrea De Angelis, ha depositato tre pareri favorevoli provenienti dal Dipartimento Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti Ambientali. I pareri, seppur con qualche prescrizione, sono stati espressi dal Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo, dal Servizio Valutazioni Ambientali e dal Servizio Rilascia A.U.A. Altro piccolo passo in avanti in ottica nuovo stadio.

Stadio della Roma

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