I giallorossi di Gasperini, dopo la prima vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, cercano punti pesantissimi all'Old Trafford
Roma, la rifinitura in vista del Manchester United: c'è Balerdi, ma con una fasciatura
Nuova serata di Champions League per la Roma che, domani, è ospite del Manchester United all'Old Trafford nel quarto match della fase campionato in programma alle 21. La squadra di Gasperini - dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta di contro il Real Madrid - ha collezionato la prima vittoria due settimane fa in casa contro lo Slovan Bratislava e ora cerca altri punti pesanti in ottica qualificazione.
Dove vedere Roma-Slovan BratislavaManchester United-Roma, match valido per la quarta giornata di Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky: calcio d'inizio domani alle 21. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Il match sarà trasmesso sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport. Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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