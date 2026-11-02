Nuova serata di Champions League per la Roma che, domani, è ospite del Manchester United all'Old Trafford nel quarto match della fase campionato in programma alle 21. La squadra di Gasperini - dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta di contro il Real Madrid - ha collezionato la prima vittoria due settimane fa in casa contro lo Slovan Bratislava e ora cerca altri punti pesanti in ottica qualificazione.

Dove vedere Roma-Slovan Bratislava