Una crisi senza fine quella che sta attraversando il Manchester United. Terzultimo posto in Premier League e due rovinose sconfitte in Champions contro Atletico Madrid (2-0) e Como (4-1). Le sensazioni non sono positive e sui social i tifosi inglesi sono terrorizzati dalla squadra di Gasperini. Risultati sconfortanti in un ambiente abituato – da sempre – a vincere. Basta percorrere i corridoi dell’Old Trafford per rendersene conto. Ovunque ci sono foto di trofei vinti: dalle Champions League alle numerose Premier League. Ma intorno alla squadra c’è uno stato di sconforto evidenziato anche dai cronisti locali che provano ad ironizzare. Nella sala stampa dello stadio le prese della corrente non funzionano e i giornalisti scherzano: “C’è così tanta crisi che non pagano neanche più le bollette”. Lo stadio, però, sarà pieno e nella curva dei tifosi locali è pronta anche una coreografia per incitare gli uomini di Carrick. È l’ultima spiaggia per l’allenatore.