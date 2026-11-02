Il tecnico in conferenza: "Non dobbiamo farci distrarre dalle loro difficoltà". De Roon: "Il mister è unico". Retroscena Rashford, chieste informazioni per Balde del Barcellona
Vigilia di Manchester United-Roma, Gasp avvisa: "Non facciamoci distrarre". Mancini e Lulli dal 1'
E' già giorno di vigilia per la Roma, che domani sera alle 21 affronterà il Manchester United all'Old Trafford nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha presentato così il match: "Non dobbiamo farci distrarre dalle loro difficoltà. Io faccio sogni a breve termine, in questo momento è quello di fare una grande prestazione qui e spero sia realizzabile". Al fianco del tecnico giallorosso c'era de Roon: "Vogliamo dare continuità, contento di poter dare una mano. I tifosi? Ero felice per gli applausi contro il Cagliari". "Il mister è unico", invece, è stata la frase del centrocampista che ha scatenato una divertente reazione di Gasp. Nella rifinitura Balerdi e Cristante hanno indossato una vistosa fasciatura al ginocchio: se l'argentino partirà dalla panchina, Bryan sarà titolare sulla trequarti. Tornano dal 1' Mancini e Lulli.
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