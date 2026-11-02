Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Marten de Roon, la Roma è scesa in campo all'Old Trafford per la consueta rifinitura alla vigilia del match. Tra poco più di ventiquattro ore, sullo stesso rettangolo verde, i giallorossi affronteranno il Manchester United nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Tra i protagonisti più attesi del match c'è anche Leonardo Balerdi, che è sceso in campo nella serata italiana con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il difensore argentino, dopo la mezz'ora disputata contro il Napoli con tanto di doppietta al Maradona per il 3-3 finale, è rimasto in panchina nelle ultime due sfide contro Cagliari e Udinese. Difficilmente Balerdi giocherà dal 1' domani sera, ma potrebbe farsi spazio da subentrato. Anche Bryan Cristante, la cui presenza da titolare al fianco di Soulé e a supporto di Malen è praticamente scontata, ha indossato una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Per il centrocampista e capitano della Roma, domani, si tratterà della quarta partita da titolare al rientro dall'infortunio in una settimana e mezzo. Dopo il consueto riscaldamento la squadra si è alternata tra esercitazioni fisiche, torelli e scatti nel breve.