Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN
Gasperini, il messaggio a Friedkin: "Una grande squadra ha bisogno di una proprietà coinvolta"
Domani la Roma tornerà a giocare dopo tre settimane di pausa per le nazionali. Appuntamento a Como per il big match contro la squadra di Fabregas. I giallorossi vanno a caccia del successo a Como che manca dal 1989, ma dovranno rinunciare a Svilar che sarà out per infortunio. Fuori anche Koulierakis e Cristante.
Dove vedere Como-RomaComo-Roma, match valido per la sesta giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 12.30. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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