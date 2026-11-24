Gasperini e il siparietto sul futuro di Dybala alla Roma: "Che altre squadre ci sono?"

La Roma rischia nuovamente di giocare in trasferta senza i propri tifosi. Nella determinazione pubblicata in queste ore dall'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) si legge che per la partita Bologna-Roma di venerdì 4 dicembre il giudizio al momento è "sospeso". Con l'obiettivo di "approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare fino all'assunzione di determinazioni in merito", l'Osservatorio ha di fatto bloccato e vietato la vendita dei tagliandi per i tifosi giallorossi che ora dovranno attendere la decisione finale nei prossimi giorni - sempre più a ridosso della partita, come purtroppo è già successo prima della trasferta di Parma.