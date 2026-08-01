La Roma batte il secondo colpo del mercato. Kostantinos Koulierakis è partito in questi minuti per la Capitale, alle 12.30 lo sbarco a Ciampino. Dopo le visite mediche di rito prenderà un altro aereo direzione Galles dove ad attenderlo c'è Gasperini per la seconda parte del ritiro. Operazione da 16.5 milioni più 1.5 di bonus. Il Wolfsburg manterrà anche il 2o% sulla futura rivendita. Per lui un contratto fino al 2031 a circa 2 milioni di euro a stagione. Affare concluso nella giornata di ieri, andrà a completare il pacchetto arretrato composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, Ziolkowski e Ghilardi. L'ultimo è quello che rischia di andare via, piace alla Juventus che però non ha presentato nessuna offerta ufficiale. D'Amico ora è al lavoro per l'esterno di centrocampo (Read è il favorito) e per l'ala. Nusa è l'obiettivo numero uno, occhi anche su Endrick e Mastantuono.