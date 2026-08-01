La Roma continua a cercare l'esterno sinistro. Ezzalzouli è già sfumato, Nusa rimane in lista ma è una pista complicata per i costi. Tra i nomi sondati c'è anche quello di Schade del Brentford. D'Amico ha chiesto informazioni per l'ala tedesca ma la valutazione di 60 milioni di euro frena la trattativa. I giallorossi non sono disposti a spendere quel prezzo e non affonderà il colpo. Il ds - non presente in Galles - vuole chiudere altri colpi dopo Castro e Koulierakis. Sul taccuino ci sono anche Endrick e Mastantuono, ma servirà anche la cessione di Soulé che piace al Milan. Sullo sfondo Leao che però potrebbe diventare un'opportunità di mercato se il portoghese dovesse rimanere a Milano gli ultimi giorni di mercato.