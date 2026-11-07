De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

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DIFESA

Vasquez 6: L’emozione se l’è scrollata di dosso a Manchester. Il colombiano ritrova pure la serie A a un anno e mezzo di distanza ed è subito chiamato alla parata sul tentativo di Matic. Unico intervento di una partita senza alcun patema supplementare.

Balerdi 6,5: Deve mettersi subito alle spalle gli errori di Manchester. Ci prova andando a far male in area avversaria due volte, ma la gioia del terzo gol stagionale gliela leva prima sulla linea Caleta-Car poi la parata di Muric. Dietro fa buona guardia su Laurienté che parte largo ma non trova mai il tunnel per infilarsi. (85’ Ghilardi sv)

Ndicka 6,5: Ha uno stile quasi regale nel gestire il centro di un reparto che ormai sente più comodo di un plaid in pieno inverno. Annulla con la sola forza del pensiero Esposito nemmeno fosse Carrie di Stephen King. Fa sembrare tutto facile.

Hermoso 7,5: Nessuno si chiede più perché Gasp non faccia mai a meno di lui. Mario non è solo l’Aiace che governa col martello in difesa, è ormai un attaccante aggiunto che riesce a capire sempre i tempi di infilata. Segna in un momento importante e dietro non risparmia le maniere dure. Fa tutto bene, se sa anche cucinare beata chi l’ha sposato. (77’ Koulierakis sv)

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