La Roma rialza subito la testa dopo il ko contro il Manchester United. All'Olimpico, i giallorossi superano il Sassuolo con un netto 3-0 grazie alle reti di Hermoso e Mora e all'autogol di Walukiewicz. Tre punti pesanti per la squadra di Gasperini, che centra la terza vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 27 punti, conquistando momentaneamente il secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Lazio. Il tecnico deve fare i conti con diverse assenze, ma ritrova Manu Koné dal primo minuto. Tra i pali viene confermato Vasquez, mentre il terzetto difensivo è composto da Balerdi, Ndicka ed Hermoso, con Mancini costretto al forfait per un risentimento muscolare. In mezzo al campo il francese fa coppia con Cristante, mentre Wesley e Molina presidiano le corsie laterali. Davanti, Gasperini conferma il tridente visto a Old Trafford, con Mora e Soulé alle spalle di Malen.

Prima Hermoso poi l'autogol di Walukiewicz: Roma avanti 2-0 all'intervallo

Il Sassuolo parte subito forte e dopo appena due minuti costruisce la prima occasione con l'ex di giornata. Matic controlla il pallone, se lo sposta sul sinistro e cerca il diagonale, ma trova la deviazione di Vasquez in calcio d'angolo. La risposta della Roma arriva dai piedi di Manu Koné, che si accentra e lascia partire una conclusione sulla quale Muric si fa trovare pronto. All'undicesimo i giallorossi vanno a un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Balerdi. Soulé batte corto il calcio d'angolo per Mora, che alza la testa e disegna un cross sul secondo palo. L'argentino svetta più in alto di tutti e supera Muric con una traiettoria insidiosa, ma sulla linea di porta arriva il provvidenziale salvataggio di Caleta-Car. Poco dopo ci prova anche Mora con un destro a giro che, deviato, termina di poco sopra la traversa. La partita è sporca, spezzettata dai continui interventi di Di Bello che non permette alle due squadre di trovare ritmo e continuità. La Roma riesce comunque a sbloccare il risultato grazie a Mario Hermoso, che avvia l'azione, dialoga con Malen e, una volta arrivato nel cuore dell'area di rigore, lascia partire un mancino perfetto che si infila sotto la traversa. Muric non può nulla e i giallorossi passano in vantaggio. Non passano neanche tre minuti e il castello difensivo di Aquilani crolla nuovamente. Il 2-0 nasce da un'iniziativa di Malen, che sterza e calcia con il destro trovando la deviazione goffa e sfortunata di Walukiewicz, che spedisce il pallone nella propria porta e regala il raddoppio alla squadra di Gasperini. Dopo un avvio complicato, la Roma si ritrova avanti di due gol e la partita cambia completamente volto. I giallorossi prendono il controllo del campo e al 35' sfiorano anche il tris: serve un grande intervento di Muric per respingere in calcio d'angolo la conclusione ravvicinata di Balerdi. La squadra di Gasperini continua a spingere con insistenza, mentre il Sassuolo è ormai alle corde. Il piano gara di Aquilani, costruito su equilibrio e solidità difensiva, è saltato e i neroverdi faticano a trovare le contromisure. A provare a scuotere gli ospiti è Idzes, che si inserisce in area e lascia partire un destro che sfiora il palo alla destra di Vasquez. È l'ultimo sussulto di un primo tempo che, dopo un solo minuto di recupero, si chiude con il doppio fischio di Di Bello. La Roma torna negli spogliatoi avanti 2-0 grazie alla rete di Hermoso e all'autogol di Walukiewicz.

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Mora chiude i conti: Sassuolo ko 3-0

Il tabellino

La ripresa si apre con due cambi per il Sassuolo: fuori Matic e Cinquegrano, dentro Bowie e Van der Brempt.. Soulé si presenta tutto solo davanti a Muric, lo salta e, a porta ormai spalancata, decide incredibilmente di servire Malen anziché calciare. L'olandese, sorpreso dal passaggio e preso in controtempo, non riesce a coordinarsi e manca il più facile dei gol.. Malen prova subito a farsi perdonare, ma questa volta è Muric a negargli la gioia del gol dopo una bella imbucata di Hermoso.. Il portoghese dialoga con Malen, si porta il pallone sul destro e lascia partire una conclusione precisa che passa sotto le gambe di Caleta-Car e si infila nell'angolino alla destra di Muric.. Il Sassuolo prova a reagire affidandosi al destro di Sulemana, che termina non lontano dallo specchio della porta, ma i giallorossi continuano a gestire la partita senza particolari affanni. Gli spazi a disposizione della squadra di Gasperini diventano sempre più ampi e al 67' è. L'argentino, lanciato in profondità da Balerdi, entra in area e cerca la conclusione al volo, spedendo però il pallone sul fondo. Tre minuti più tardi ci prova ancora Malen, che supera Muric in uscita con un tocco morbido, ma la conclusione è troppo debole e permette alla difesa neroverde di salvare sulla linea. Nel finale chance anche per Pisilli che sbatte però sul muro alzato da Idzes. La Roma continua a creare occasioni, ma il risultato non cambia più. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Di Bello.Vasquez; Balerdi (85' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (77' Koulierakis); Molina, Koné (66' de Roon), Cristante, Wesley; Soulé, Mora (66' Pisilli); Malen (77' Castro).De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, De Roon, Pisilli, Castro, Maccaroni, Arena.Gasperini.

SASSUOLO (4-4-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car (90' Candé), Cinquegrano (46' Van der Brempt); Sulemana, Matic (46' Bowie), Thorstvedt (69' Lipani), Doig; Laurienté, Esposito (69' Adzic). A disposizione: Turati, Satalino, Candé, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Adzic, Bakola, Lipani, Ghion, Berardi, Bowie, Skjellerup, Pierini. Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Peretti-Scatragli. IV Uomo: Abisso. Var: Pezzuto. AVar: Guida.

Marcatori: 27' Hermoso (R), 30' aut. Walukiewicz (R), 57' Mora (R)