A gennaio Gian Piero Gasperini si aspetta almeno un nuovo acquisto. L'obiettivo è acquistare un esterno d'attacco e il nome è sempre quello di Gittens. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l'inglese è in pole ma è attualmente infortunato. Il Chelsea la scorsa estate non aveva aperto al prestito, ma a gennaio il club inglese potrebbe aprire al trasferimento a titolo temporaneo. Il ds D'Amico nel pre gara di Roma-Sassuolo ha parlato del mercato: "Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Cercheremo di farlo a gennaio valutando le opportunità. Cercheremo di dare queste caratteristiche al mister".