L'evento si svolgerà al Teatro Brancaccio

Redazione
WhatsApp Image 2026-09-28 at 10.16.45 (1)

Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Francesco Totti presenterà il suo nuovo libro 'Oltre' il 19 ottobre alle ore 21 al Teatro Brancaccio di Roma. L'ex capitano giallorosso ha raccontato diversi aneddoti della sua vita privata legati agli anni seguenti al ritiro dal calcio giocato nel 2017. Anche i tifosi potranno partecipare all'evento. Per farlo sarà necessario andare sul sito totti.eventi-rcs.it, creare un account e prenotare un posto. Sarà l'occasione per i romanisti di riabbracciare Totti a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno.

totti AS Roma v Cagliari Calcio - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti