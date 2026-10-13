Francesco Totti presenterà il suo nuovo libro 'Oltre' il 19 ottobre alle ore 21 al Teatro Brancaccio di Roma. L'ex capitano giallorosso ha raccontato diversi aneddoti della sua vita privata legati agli anni seguenti al ritiro dal calcio giocato nel 2017. Anche i tifosi potranno partecipare all'evento. Per farlo sarà necessario andare sul sito totti.eventi-rcs.it, creare un account e prenotare un posto. Sarà l'occasione per i romanisti di riabbracciare Totti a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno.