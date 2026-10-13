Dopo quello di José Mourinho, sabato sera sarà il momento del ritorno all'Olimpico anche per Daniele De Rossi. L'ex capitano e allenatore giallorosso è pronto a tornare a casa, ma spera in un epilogo diverso rispetto a quello di un anno fa: "Non iniziamo così già al sabato della settimana del ritorno a Roma, perché l’anno scorso non ha portato benissimo". Queste le prime parole del tecnico, pronunciate a margine della conferenza stampa post Fiorentina e riportate da La Repubblica. De Rossi è poi entrato nel merito della sfida: "È una partita complicata, perché giochiamo contro la squadra più forte del campionato, o la seconda, a mio avviso". Poi uno sguardo alla preparazione del match: "Sarà complicata, poi ci pensiamo. La prepareremo, speriamo, come abbiamo preparato il ritorno l’anno scorso". Un ritorno carico di emozioni, che De Rossi dovrà però mettere da parte per provare a risollevare il suo Genoa. La vittoria contro la Fiorentina, la prima in campionato, ha permesso ai rossoblù di salire a quota 4 punti, agganciando proprio i viola e il Parma, rispettivamente terzultimi e penultimi in classifica.