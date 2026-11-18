La Roma saluterà il 2026 all'Olimpico contro la Juventus. Il 19 dicembre i giallorossi sfideranno la squadra di Spalletti. Da oggi partirà la vendita libera. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul proprio dispositivo mobile e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2026/27, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre".