Endrick rimane nel mirino della Roma, ma la concorrenza del Milan spaventa. Secondo quanto riportato da TNT Sports i rossoneri fanno sul serio e sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni (60 più 10 di bonus). Pronto anche un ingaggio rispetto a quello che il giocatore percepisce al Real Madrid. I Blancos, però, vorrebbero inserire un diritto di recompra a 85 milioni di euro e il diritto di poter pareggiare eventuali offerte di altri top club europei. Nulla è ancora definito poiché José Mourinho non ha ancora dato il via libera alla partenza di Endrick.