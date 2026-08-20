La Roma vuole cominciare la sua stagione all'Olimpico contro la Fiorentina con un sold-out. Il club giallorosso, poco fa, sui social ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti anche per il settore Distinti Nord-Ovest in vista del match di lunedì 24 agosto con fischio d'inizio alle 20:45. La trasferta della prima giornata di campionato, infatti, è stata vietata ai tifosi viola residenti a Firenze e provincia. Sforata quota 61 mila biglietti staccati per la prima gara stagionale, ora l'obiettivo è raggiungere quota 67 mila. Lunedì, quindi, ci si attende una cornice di pubblico delle grandi occasioni, pronta ad accompagnare la Roma di Gasperini nell'annata del ritorno in Champions League.

🏟️ Per Roma-Fiorentina è ora in vendita per i romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest!



🐺 Tingiamo di giallorosso l’Olimpico per la prima sfida della Serie A 2026-27 🟡🔴



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