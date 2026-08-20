Sforata quota 61 mila biglietti staccati per la prima gara stagionale, con l'apertura del settore 'ospiti' ora l'obiettivo è raggiungere quota 67 mila

Redazione
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Roma, delirio a Ciampino per Mora: oltre 400 tifosi presenti e primi cori per Rodrigo

La Roma vuole cominciare la sua stagione all'Olimpico contro la Fiorentina con un sold-out. Il club giallorosso, poco fa, sui social ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti anche per il settore Distinti Nord-Ovest in vista del match di lunedì 24 agosto con fischio d'inizio alle 20:45. La trasferta della prima giornata di campionato, infatti, è stata vietata ai tifosi viola residenti a Firenze e provincia. Sforata quota 61 mila biglietti staccati per la prima gara stagionale, ora l'obiettivo è raggiungere quota 67 mila. Lunedì, quindi, ci si attende una cornice di pubblico delle grandi occasioni, pronta ad accompagnare la Roma di Gasperini nell'annata del ritorno in Champions League.

Tifosi Roma Hellas Verona FC v AS Roma - Serie A

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