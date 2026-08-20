La Serie A deve ancora cominciare e la Roma scenderà in campo all'Olimpico lunedì 24 agosto contro la Fiorentina, ma la passione giallorossa non si ferma mai. E' iniziata oggi alle ore 13, infatti, la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Atalanta. Il match contro i bergamaschi è in programma sabato 5 settembre con fischio d'inizio alle 20:45 ed è valido per la terza giornata di campionato. I tagliandi sono acquistabili sul sito dell'AS Roma nella sezione 'biglietti'. Di seguito la nota del club diffusa via social.

🎟️ È iniziata la vendita dei biglietti per Roma-Atalanta



🗓️ Si gioca sabato 5 settembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico



Acquista ora 👉 https://t.co/a6JdG4p1Hl#ASRoma pic.twitter.com/Wqt8SZLgeN — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2026