Manca sempre meno a Cannes-Roma, la prima amichevole internazionale dell'estate giallorossa, e negli ultimi minuti il club ha comunicato prezzi e modalità di vendita per i biglietti del test che si giocherà in Francia. Appuntamento alle 18:00 del 26 luglio allo stadio Pierre de Coubertin di Cannes. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 15 euro. Di seguito tutte le info:

"I biglietti per il settore riservato ai tifosi in trasferta sono già in vendita (tribune Ouest), esclusivamente online sul sito ufficiale del AS Cannes, il costo per tagliando è di 15 euro.

I tifosi con disabilità potranno prenotare un biglietto nella zona del settore ospiti a loro riservata inviando una mail a billetterie@ascannes.fr unitamente alla certificazione di invalidità o disability card. Una volta verificata, la biglietteria del Cannes invierà i biglietti richiesti.

Il biglietto sarà emesso sia in modalità PDF che digitale da salvare sul proprio dispositivo Apple o Android. Informazioni utili relative ad apertura cancelli, procedure di accesso e di sicurezza saranno rese note nei giorni antecedenti la partita. Per assistenza e informazioni è possibile contattare il club organizzatore all’indirizzo billetterie@ascannes.fr".