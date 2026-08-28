Nuovo colpo per i baby giallorossi guidati da Mattia Scala

Redazione
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Andrija Vukoje sarà un nuovo giocatore della Roma Primavera. Il centrocampista montenegrino classe 2008 proviene dal settore giovanile dell'Inter e si unirà ai baby giallorossi che in questa stagione saranno guidati da Mattia Scala. L'annuncio ufficiale è arrivato sui social del club con un post: "Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031! Centrocampista, classe 2008. Benvenuto nella nostra Primavera".

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