Andrija Vukoje sarà un nuovo giocatore della Roma Primavera. Il centrocampista montenegrino classe 2008 proviene dal settore giovanile dell'Inter e si unirà ai baby giallorossi che in questa stagione saranno guidati da Mattia Scala. L'annuncio ufficiale è arrivato sui social del club con un post: "Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031! Centrocampista, classe 2008. Benvenuto nella nostra Primavera".

🤝 Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031!



⚽️ Centrocampista, classe 2008



Benvenuto nella nostra Primavera 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/BNVwNzedmT — AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2026