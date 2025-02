Trigoria, seduta mattutina in vista della gara di Coppa Italia con il Milan

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria dopo il pareggio di ieri sera ottenuto in extremis con il Napoli. I giallorossi di Claudio Ranieri dovranno subito preparare il quarto di finale di Coppa Italia con il Milan, in programma mercoledì alle 21 nella cornice di San Siro. La squadra si è, allora, ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernandini per la seduta di allenamento. Come di consueto il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato titolare e chi è subentrato e è rimasto in panchina. Poi i ragazzi hanno svolto partite ridotte e sessioni di tiri. Domani la rifinitura prima di partire in direzione Milano.