I due infortunati giallorossi viaggiano verso il rientro totale in gruppo con Gasperini che può avere altre due alternative importanti a disposizione

Redazione
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Roma, mercato promosso ma manca la ciliegina sulla torta

La Roma al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Dopo le vittorie nettissime contro Fiorentina e Lecce all'Olimpico i giallorossi accoglieranno Maurizio Sarri e una squadra a 6 punti come i capitolini dopo i successi con Sassuolo e Bologna. Gasperini punta a ritrovare tutta la rosa a disposizione, compresi gli infortunati: il primo è Rensch, l'altro è Lorenzo Pellegrini. Entrambi nella seduta pomeridiana della Roma si sono allenati parzialmente in gruppo. Per il numero 7 servirà qualche giorno in più per entrare in forma dopo l'infortunio. Nulla di particolarmente preoccupante invece per Ndicka.

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