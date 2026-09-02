La Roma al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Dopo le vittorie nettissime contro Fiorentina e Lecce all'Olimpico i giallorossi accoglieranno Maurizio Sarri e una squadra a 6 punti come i capitolini dopo i successi con Sassuolo e Bologna. Gasperini punta a ritrovare tutta la rosa a disposizione, compresi gli infortunati: il primo è Rensch, l'altro è Lorenzo Pellegrini. Entrambi nella seduta pomeridiana della Roma si sono allenati parzialmente in gruppo. Per il numero 7 servirà qualche giorno in più per entrare in forma dopo l'infortunio. Nulla di particolarmente preoccupante invece per Ndicka.