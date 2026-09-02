Il difensore ivoriano lavorerà nei prossimi giorni per tornare al 100%
Roma, mercato promosso ma manca la ciliegina sulla torta
Un gran sospiro di sollievo per Gasperini e per tutta la Roma. Evan Ndicka ha svolto nelle ultime ore gli esami strumentali per comprendere l'entità del problema muscolare accusato nel riscaldamento prima del match contro il Lecce: escluse lesioni, solamente un'infiammazione al bicipite femorale per il difensore ivoriano. Ancora de definire la sua presenza contro l'Atalanta nella gara di sabato sera, ma l'ivoriano lavorerà nei prossimi giorni per tornare al 100%. Evitato dunque il pericolo di uno stop più lungo che poteva essere di minimo due settimane.
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