I due club dei Friedkin incredibilmente rivali sul mercato. Tre nomi fatti a Gasperini per far partire last minute Koné: Hojbjerg, Fofana e Keita
Roma, mercato promosso ma manca la ciliegina sulla torta
Leweling in altalena. Anche nelle ultime ventiquattr’ore di mercato. Quando è sceso, lo ha fatto per restare in Germania e non per salire sull’aereo che lo avrebbe portato in Italia. È lui l’esterno dal doppio ruolo, esterno offensivo e anche a tutta fascia, di strappo e quindi strutturato che avrebbe fatto felice Gasperini. Chiusa lunedì l’operazione dalla Roma, con lo Stoccarda e con il gradimento del giocatore, ecco che l’attaccante, ci ha ripensato e ha rifiutato il trasferimento, prima di cambiare nuovamente idea a poche ore dalla chiusura delle trattative. Tardi, ormai, per la delusione di Gian Piero.
Leweling e la telefonata a sorpresa dell'Everton: l'offerta era superiore a quella della RomaMa nel bel mezzo della negoziazione, è arrivata nella sede del club tedesco la telefonata più inaspettata. Da Liverpool, ma non dalla dirigenza dei Reds. A muoversi il management dell’Everton. Sì proprio i Toffees, stessa proprietà della società giallorossa. Anche lì, in Premier, regalo i Friedkin. L’offerta c’è, 5 milioni in più di quanto proposto dalla Roma, 37 milioni, e quindi superiore addirittura ai 40 milioni. E c’è anche il si dello Stoccarda. Non quello del calciatore. Italia o Inghilterra è sempre no.
L'Everton dei Friedkin sfida ancora... la Roma: il retroscena su Wesley e RiosEvitata la beffa, con l’intromissione che non ti aspetti. Proprio l’Everton che si mette in mezzo, ostacolando sul più bello D’Amico. Ma non è una novità. Già nell’estate del 2025, Massara trovò la concorrenza del club di Liverpool. In due delle trattative, tra l’altro, più significative dell’anno scorso. Quella con il Flamengo per Wesley e l’altra con il Palmeiras per Rios. Tre tentativi, comunque, a vuoto per l’Everton, solo un obiettivo centrato dalla Roma, quello del laterale brasiliano.
I sostituti di Koné proposti a GasperiniRestando all’ultimo giorno di mercato, tre opzioni sono state presentate a Gasperini per sostituire last minute il titolare Koné, dopo l’offerta di 60 milioni abbondanti del Chelsea: Hojbjerg del Marsiglia, Keita del Parma e Fofana del Milan. Sono stati proposti a Friedkin junior. Gian Piero ha consigliato di "non rompere il giocattolo". Ryan si è messo Manu sulla coscienza.
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