Leweling in altalena. Anche nelle ultime ventiquattr’ore di mercato. Quando è sceso, lo ha fatto per restare in Germania e non per salire sull’aereo che lo avrebbe portato in Italia. È lui l’esterno dal doppio ruolo, esterno offensivo e anche a tutta fascia, di strappo e quindi strutturato che avrebbe fatto felice Gasperini. Chiusa lunedì l’operazione dalla Roma, con lo Stoccarda e con il gradimento del giocatore, ecco che l’attaccante, ci ha ripensato e ha rifiutato il trasferimento, prima di cambiare nuovamente idea a poche ore dalla chiusura delle trattative. Tardi, ormai, per la delusione di Gian Piero.

Leweling e la telefonata a sorpresa dell'Everton: l'offerta era superiore a quella della Roma

L'Everton dei Friedkin sfida ancora... la Roma: il retroscena su Wesley e Rios

Ma nel bel mezzo della negoziazione, è arrivata nella sede del club tedesco la. Dama non dalla dirigenza dei Reds. A muoversi il managementSì proprio i Toffees, stessa proprietà della società giallorossa. Anche lì, inregalo iL’offerta c’è,di quanto proposto dalla Roma,e quindi superiore addirittura ai 40 milioni. E c’è anche il si dello Stoccarda. Non quello del calciatore.è sempre no.Evitata la beffa, con l’intromissione che non ti aspetti. Proprio l’Everton che si mette in mezzo, ostacolando sul più belloMa non è una novità. Già nell’estate del 2025,trovò la concorrenza del club diIn due delle trattative, tra l’altro, più significative dell’anno scorso. Quella con ilpere l’altra con ilperTre tentativi, comunque,per l’Everton, solo un obiettivo centrato dalla Roma, quello del laterale brasiliano.

ROME, ITALY - AUGUST 24: Manu Kone of AS Roma during the Serie A match between AS Roma and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on August 24, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

I sostituti di Koné proposti a Gasperini

Restando all’ultimo giorno di mercato, tre opzioni sono state presentate aper sostituire last minute il titolaredopo l’offerta di 60 milioni abbondanti deldel Marsiglia,del Parma edel Milan. Sono statiGian Piero ha consigliato di "non rompere il giocattolo". Ryan si è messo Manu sulla coscienza.