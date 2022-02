Guerra Ucraina, Katerina Fonseca: “Grazie a tutti per il supporto in questi giorni”

La moglie dell'ex allenatore giallorosso sui social ha ringraziato tutte le persone che sono state vicine a lei e alla sua famiglia

Paulo Fonseca e la sua famiglia sono in salvo dopo i giorni passati a Kiev. La moglie dell'ex allenatore giallorosso ha ringraziato su Instagram tutte le persone che gli hanno mostrato vicinanza e supporto: "I nostri amici da tutto il mondo. Siete assolutamente incredibili. Grazie per il vostro grande supporto, le vostre preghiere e l'aiuto nei nostri giorni più bui. Grazie a voi, io e la mia famiglia siamo al sicuro ora. Ricorderò per sempre la vostra gentilezza. Il mio cuore è spezzato Tanto dolore, paura e lacrime in due giorni terribili. Guerra criminale ti odio. Ucraina ti amo".