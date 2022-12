Il calcio aiuta l’Ucraina: raccolti 100 generatori di corrente. Fonseca tra i donatori

A quasi un anno dall'inizio della guerra in Ucraina la situazione non sembra placarsi. Il mondo del calcio si è attivato in questi mesi per dare una mano alla popolazione. Lodevole l'iniziativa dell'EFDN (calcio europeo per la rete di sviluppo) che ha deciso di donare 100 generatori di corrente. Arriveranno la prossima settimana e saranno utilizzati per sostenere il lavoro del Centro di accoglienza presso l'Arena Lviv di Leopoli. Tanti club e molti sportivi hanno aderito, tra cui l'ex allenatore della Roma Fonseca. Paulo era a Kiev quando ci furono i primi bombardamenti ed ha a cuore il paese dell'est Europa. L'attuale allenatore del Lille ha allenato tre anni lo Shakhtar ed ha sposato l'ex capo dell'ufficio stampa della società. La moglie lo ha elogiato su Instagram: "Il mio portoghese dal cuore ucraino".