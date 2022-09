Zhang mette in vendita l’Inter: la richiesta è di 1,2 miliardi

L'Inter torna in vendita. Dopo l'acquisto da parte della famiglia Zhang nel giugno del 2016, la società nerazzurra torna sul mercato. Come riportato da calciomercato.it, il presidente nerazzurro ha dato mandato alla banca d’affari americana Goldman Sachs di avviare le procedure per la cessione della società. La richiesta si aggirerebbe intorno ai 1,2 miliardi di euro tenendo conto di un indebitamento finanziario di circa 400 milioni. L'era Suning potrebbe dunque chiudersi a breve in casa Inter. Il colosso cinese ha pesantemente subito le conseguenze economiche legate alla pandemia e la cessione del club sembra essere l'unica via d'uscita dalla crisi finanziaria.