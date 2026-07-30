Bryan Zaragoza verrà ricordato come una meteora. La Roma aveva puntato su di lui per cancellare la delusione Bailey. La risposta del campo, però, è stata tutt'altra. Un buon impatto, poi il vuoto. Nessun gol. Tante panchine. Un apporto praticamente nullo nella corsa Champions. Troppo poco per meritarsi una conferma. Finito il prestito, lo spagnolo è tornato al Bayern Monaco. Ma anche in Baviera non c'è più spazio per lui. Anzi. Il club tedesco gli ha praticamente indicato la porta. A farlo è stato il direttore sportivo Max Eberl, senza troppi giri di parole: "Zaragoza, Palhinha e Boey non hanno futuro qui. Stiamo pianificando altro. Se vogliono restare, sarà dura: non avranno un ruolo", le dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano. Tradotto: Zaragoza deve trovarsi una nuova squadra. E in fretta. La Roma, intanto, lo ha già archiviato. Ma il problema sulla fascia sinistra resta. Bailey prima. Zaragoza poi. Due scommesse perse. Ora tocca a D'Amico trovare il profilo giusto. Perché sbagliare ancora, stavolta, non è un'opzione.