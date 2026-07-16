Zaniolo ha fatto perdere la pazienza all'Udinese. Dopo appena un anno di convivenza, le parti sono ai ferri corti. E non è una situazione nata per caso. Tutto parte dal riscatto del giocatore. I friulani lo acquistano dal Galatasaray, inaugurando un nuovo percorso con Nicolò. L'ex Roma, però, non sarebbe soddisfatto. Le cifre del contratto, infatti, non sarebbero quelle che si aspettava. Da qui iniziano i primi malumori. L'Udinese si mette al lavoro con l'agente per cercare una soluzione. Nel frattempo Zaniolo inizia le sue vacanze al mare. A distanza di settimane, però, nulla è cambiato. Anzi. La situazione è peggiorata. Nicolò ha inviato un certificato medico per non rientrare e, ancora oggi, la sua volontà sarebbe quella di non tornare. Come riportato da Gazzetta.it, il giocatore avrebbe eretto un muro e sarebbe entrato in una situazione psicologica che lo ha particolarmente abbattuto. Ma il tempo stringe. E corre sempre di più. La data cerchiata in rosso è il 22 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro dell'Udinese a Lienz. Il club è stato chiaro: il giocatore dovrà presentarsi. In caso contrario, scatterà l'esclusione dalla rosa. Mancano soltanto sei giorni. Al momento non ci sono segnali di distensione. Zaniolo rischia seriamente di passare una stagione ai margini. L'Udinese non ha intenzione di fare passi indietro.