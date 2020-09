Zampa (Ministero della Salute): “Il 17 ottobre potrebbe esserci il pubblico a San Siro”

La Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è tornata a parlare della situazione sportiva in Italia concentrandosi soprattutto sulla riapertura degli stadi e degli impianti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Se i numeri fossero buoni e se avessimo sostenuto con rigore e successo la prova della riapertura, per Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci del pubblico a San Siro. Ho cercato spesso di spiegare che l’afflusso di tanta gente porterebbe a degli assembramenti inevitabili, considerando anche i mezzi di trasporto. Se sulla scuola ce la caveremo bene, potremo poi riparlare degli stadi. Il 4 ottobre è un po’ presto per ipotizzare una riapertura, bisogna avere 15 giorni di valutazione“.