Era il 20 giugno 1976 quando l'allora Cecoslovacchia vinse gli Europei contro la Germania Ovest ai calci di rigore. Cinquant'anni dopo, in una situazione geopolitica completamente diversa, Antonin Panenka ha ricordato quel trionfo di Belgrado in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Panenka mise la firma su quella finale calciando l'ultimo e decisivo tiro dal dischetto con il 'cucchiaio', poi diventato 'il Panenka'. Un gesto, quello dello scavino, tornato di moda negli anni 2000. Uno dei massimi esponenti di questo gesto tecnico è stato senza dubbio Francesco Totti, che lo utilizzò nella semifinale degli Europei del 2000 contro l'Olanda beffando van der Sar e contribuendo al successo dell'Italia ai rigori: "Non conosco Totti, ma il suo tiro ha fatto riscoprire il mio", ha confessato Panenka. Che di rigori del genere, prima del 1976, ne aveva già calciati tanti così: "Ne avevo tirati una ventina, forse di più, e ne ho sbagliato solo uno, nel '75, ma in un'amichevole prima del campionato contro una squadretta locale. Il campo era una pozzanghera e il portiere, che non aveva voglia di tuffarsi e sporcarsi, rimase fermo e prese la palla. Non avevo pensa-to a questo scenario". E in quella finale degli Europei accadde un siparietto simile a quello che ha visto protagonista la leggenda della Roma e Di Biagio nel 2000: "Solo il portiere della Cecoslovacchia, Ivo Viktor, sapeva che avrei tirato così. Mi diceva: "Antonin, questa è la finale dell'Europeo, non una parti-ta qualunque. Smettila. Evita di rischiare. Non lo ascoltavo e allora mi minacciò di non farmi entrare in stanza se l'avessi fatto, visto che dividevamo la camera. "Ti chiudo fuori", mi urlò. Non ce ne fu bisogno".