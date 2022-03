Vitesse, dopo le critiche il club sostituirà il manto erboso dello stadio

La società olandese ha deciso di sostituire il prato dello stadio GelreDome. Le lamentele mosse dalla Roma, quelle di Mourinho in primis, sono servite a convincere la società

Il Vitesse tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato che in settimana verrà sostituito il manto erboso dello stadio GelreDome. Dopo le numerose critiche piovete sull'impianto olandese, arrivate anche da Mourinho nella conferenza stampa prima della partita d'andata, il club olandese ha deciso di sostituire il manto erboso che sarà pronto già per la prossima partita di campionato in programma domenica. I lavori sono iniziati nella giornata di mercoledì e termineranno sabato. Durante la partita contro la Roma erano evidenti i limiti che mostrava il campo da gioco dello stadio di Arnhem. Il club fa sapere che però era stato sostituito già durante la pausa invernale tra dicembre e gennaio, e che le cause di questa nuova necessaria sostituzione sono al di fuori del controllo del Vitesse.