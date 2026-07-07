Il Belgio ha messo tutti d'accordo. La nazionale di Rudi Garcia ha travolto 4-1 gli Stati Uniti di Pochettino e si è presa con forza e autorità i quarti di finale del Mondiale. La partita era stata preceduta da polemiche senza fine. A poche ore dal fischio d'inizio, infatti, la FIFA aveva revocato la squalifica a Folarin Balogun, creando un precedente storico molto pericoloso. Una decisione che aveva fatto storcere il naso a molti, dalla UEFA fino allo stesso Belgio. Balogun è partito titolare, ma non ha inciso. Anzi, è stato uno dei peggiori in campo. A prendersi la scena è stato De Ketelaere. L'attaccante dell'Atalanta ha firmato una doppietta e ha trascinato i Diavoli Rossi. A completare il poker ci hanno pensato Vanaken e Lukaku. Per gli Stati Uniti, inutile il gol di Tillman. Alla fine ha parlato il campo. Tutte le polemiche della vigilia sono state spazzate via dal verdetto del Lumen Field di Seattle. Il Belgio vola ai quarti di finale, dove affronterà la Spagna. Per gli Stati Uniti, invece, il Mondiale finisce qui.