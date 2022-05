Ufficiale, dal 2024 cambia la Champions: due posti in più per le migliori quinte

La nuova riforma della più importante competizione europea per club: si passa da 32 a 36 squadre e 8 partite garantite

Come riportato dal sito web ufficiale della UEFA, dal 2024 cambierà la Champions League . Si passa da 32 a 36 squadre totali e ci saranno 8 partite garantite (quindi più incassi). Una riforma interessa in questo momento anche alla Roma : si qualificheranno alla nota competizione europea, infatti, anche le due migliori quinte dei campionati nazionali . Di seguito riportiamo tutti i provvedimenti.

• Gli ultimi due posti andranno alle federazioni con la migliore prestazione collettiva delle rispettive società nella stagione precedente (numero totale di punti ottenuti diviso per il numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto per il club meglio classificato nel campionato nazionale dietro le posizioni della UEFA Champions League. Ad esempio, alla fine della stagione in corso le due federazioni che aggiungeranno un club alla Champions League, in base alla prestazione collettiva dei loro club, sarebbero Inghilterra e Olanda.