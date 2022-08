Ufficiale, accordo tra Tim e Dazn: la Serie A potrà tornare su Sky

Il comunicato: "L’intesa consente a Dazn di distribuire i diritti per la visione delle partite del Campionato di Serie A TIM tramite qualsiasi terza parte"

Ora è ufficiale: c’è l’accordo tra Tim e Dazn, con la Serie A che potrà tornare su Sky. Questo il comunicato del servizio a pagamento di video streaming online: "Gli appassionati di calcio e sport potranno vedere i contenuti su più piattaforme. DAZN annuncia la modifica dell’accordo con TIM per la trasmissione delle partite della Serie A TIM e dei contenuti sportivi. In vigore dalla prossima stagione, l’accordo guiderà l’ulteriore crescita del leader dello streaming sportivo nel mercato italiano, tra i più importanti in Europa, garantendo una distribuzione capillare dei contenuti e il raggiungimento del maggior numero possibile di appassionati di sport. TIM comunica di aver raggiunto un accordo con DAZN.