Udinese, Pereyra: “Dobbiamo continuare su questa strada”

Tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero Pereyra in occasione della sfida di campionato tra Udinese e Roma . Ecco le sue parole:

Bravi perché avete fatto una grande partita. Avete una mentalità ancora più propositiva rispetto all’anno scorso... “Quello che facciamo in settimana lo vogliamo trasmettere in campo. Oggi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Riguardo alla mentalità, siamo in crescita. Dobbiamo continuare su questa strada perché ci stiamo togliendo tante soddisfazioni”.