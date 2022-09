Roma, che disastro: l’Udinese vince 4-0. Addio al primato in classifica

La squadra di Mourinho si scopre nel tentativo di recuperare il risultato e si lascia colpire in contropiede

Redazione

La Roma esce dalla Dacia Arena di Udine con la prima sconfitta in campionato. I giallorossi, che fino ad oggi avevano subito solo 1 gol, ne prendono 4 dai bianconeri. Nel primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio al 5' con Udogie che sfrutta l'errore clamoroso di Karsdorp e mette in rete il pallone. Nella ripresa la squadra di Mourinho non riesce a reagire e si lascia colpire in contropiede dall'Udinese. Si aggiungono al tabellino dei marcatori anche Samardzic (56'), Pereyra (75') e Lovric (82'). Brutta battuta d'arresto per i capitolini.

Primo tempo

Pronti e via: primo squillo di Dybala dopo una manciata di secondi. Scambio a centrocampo con Abraham e l'argentino si invola verso la porta avversaria. Il suo tiro esce di poco alla destra di Silvestri. Dopo 5' c'è un errore clamoroso di Karsdorp che spalanca la porta a Udogie. L'olandese appoggia il pallone di petto all'indietro verso Rui Patricio ma serve un assist al terzino dell'Udinese che fa 1-0. Il primo tiro nello specchio della porta bianconera arriva sempre dal sinistro di Paulo Dybala. La Joya, servito da Spinazzola, riceve la palla in area di rigore e calcia verso Silvestri che respinge in angolo. I giallorossi accusano il gol e commettono tanti errori tecnici, soprattutto nella propria metà campo, e permettono all'Udinese di creare ulteriori pericoli dalle parti di Rui Patricio. Il secondo tiro nello specchio della porta bianconera arriva dalla punizione di Pellegrini al 36', senza creare particolari problemi al portiere avversario. La Roma appare contratta e poco fluida, i pericoli li crea con i calci piazzati. Mancini ha una buona occasione di testa sulla punizione di Dybala dalla trequarti, ma palla finisce alta di poco.

Secondo tempo

Nella ripresa Mourinho cambia due pedine: dentro Belotti e Celik al posto di Karsdorp, peggiore in campo, e Cristante. Al 48' Celik entra in area e viene spinto da dietro da Becao, per Maresca non è rigore e si prosegue. La Roma non riesce a creare gioco e subisce anche il raddoppio dell'Udinese. Al 56' Samardzic calcia dalla distanza e trova l'errore di Rui Patricio. Giallorossi anche sfortunati quattro minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mancini prende il palo con un colpo di testa. Al 65' Mourinho cambia ancora: dentro Zalewski per Mancini. La squadra giallorossa si scopre nel tentativo di riaprire la gara e l'Udinese punisce con il contropiede finalizzato da Pereyra. Al minuto 82 arriva anche il poker firmato da Lovric.