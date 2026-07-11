Si arricchisce di un nuovo oscuro capitolo il rapporto tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. Dopo che il club friulano ha riscattato il cartellino del giocatore dal Galatasaray si è aperto un tavolo per trovare un nuovo accordo sull'ingaggio dell'ex fantasista della Roma, reduce da una stagione decisamente positiva in bianconero. Nei giorni scorsi sembrava essere arrivata una schiarita, sulla base di 1 milione e mezzo più bonus (circa 300 mila euro). Ma il cielo su Udine e su Zaniolo, da sereno, è tornato a essere scuro. In questi bonus, infatti, risiederebbe l'insoddisfazione del 10 bianconero, che si è messo di traverso e non si è presentato alle sedute al Bruseschi che anticipano il vero e proprio ritiro (al via lunedì). Zaniolo come racconta La Gazzetta dello Sport, è andato al mare. Mercoledì viene presentata la campagna abbonamenti e svelata la nuova maglia: difficile dire se l'ex Roma potrà esserne il testimonial, ma appare alquanto complicato.