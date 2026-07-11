Il calciomercato della Roma è più caldo che mai. Tresoldi, Garnacho e Moreira sono i nomi che stanno circolando con maggior insistenza in ottica giallorossa. Ma non sono gli unici, perché il ds D'Amico per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini continua a seguire anche Mika Godts. L'ala belga classe 2005, reduce con l’Ajax da una stagione da 17 gol e 15 assist, ha attirato l'interesse di numerosi club europei tra cui anche la Roma. Secondo il portale belga VoetballNieuws anche un'altra italiana (oltre al Milan, in procinto ci cedere Leao) si sarebbe inserita alla corsa per Godts. Si tratta della Juventus, alla ricerca di giovani elementi di prospettiva da regalare a Spalletti. Al momento non risulterebbe alcuna offerta presentata dai bianconeri al sodalizio di Amsterdam, che ha già fissato il prezzo per il classe 2005: 40-45 milioni.