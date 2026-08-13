In Turchia c'è una squadra che parla sempre più romano. Il Trabzonspor ha deciso di fare sul serio e, dopo aver accolto Salah come fiore all'occhiello della campagna acquisti, ora è vicino a un altro ex Roma: Leandro Paredes. L'arrivo dell'egiziano è stato accolto come un colpo da sogno. Il club turco vuole provare a inserirsi nella lotta per il titolo contro Fenerbahce e Galatasaray e non sembra intenzionato a fermarsi. Perché il mercato del Trabzonspor potrebbe regalare un'altra vecchia conoscenza della Capitale. Come riportano i media argentini, il club turco è vicino a chiudere per Paredes. L'argentino, dopo appena una stagione al Boca Juniors, potrebbe così salutare nuovamente l'Argentina e volare in Turchia. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da 6 milioni a stagione, mentre al Boca andrebbero circa 10. Paredes era stato cercato anche dal Milan, ma il suo futuro potrebbe parlare turco. Il Trabzonspor sogna in grande. E lo fa con un pezzo di Roma. Anzi, due.