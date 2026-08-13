Endrick è ancora nel radar della Roma. Il Real Madrid ha deciso di tenerlo, ma a Trigoria non hanno cambiato idea. D'Amico proverà ancora a fare un tentativo per portarlo nella Capitale. Non sarà semplice. Lasciare Madrid, soprattutto per un giovane che vuole conquistare il Bernabeu, non è una strada facile. E oggi, il classe 2006, sembra avere un solo obiettivo: prendersi il Real. Anche perché Mourinho gli ha già fatto capire di voler puntare su di lui. Ieri lo ha messo subito al centro dell'attacco. Endrick ha risposto presente, seguendo alla lettera le indicazioni del portoghese: aggressivo, intenso, pronto a battagliare su ogni pallone. Alla Mourinho. A volte, però, anche troppo.

Dopo pochi minuti il brasiliano è entrato duramente sul difensore del Deportivo con un intervento al limite. Un'entrata "killer", da rosso secondo alcuni, che non gli è costata nemmeno il giallo. Poi il cambio all'intervallo. Nessuna bocciatura: semplice gestione. Il messaggio di Mourinho, però, è arrivato forte e chiaro. Endrick è al centro del suo attacco. E il brasiliano sembra aver capito perfettamente cosa gli viene chiesto: lotta, aggressività, sacrificio. Forse ieri ha esagerato. Ma di sicuro non si è tirato indietro. La Roma osserva. D'Amico resta vigile e l'interesse non è scemato. Il Real, però, oggi non apre. A Trigoria aspettano solo uno spiraglio. Anche piccolo. Perché finché quella porta non sarà completamente chiusa, la Roma proverà a bussare.