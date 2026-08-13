Sorridente. È così che Molina si è presentato al primo allenamento in giallorosso. Pochi giorni a Roma, ma l'esterno argentino sembra già a casa. Parla, scherza, dialoga con i nuovi compagni. E soprattutto con i connazionali Dybala, Soulé e Castro. Con la Joya i primi sorrisi sono già scattati: un feeling che nasce fuori dal campo e che Gasp spera di vedere presto anche dentro. Oggi il primo vero passo. Molina si è presentato a Trigoria e si è messo subito agli ordini di Gasperini. Numero 20 sulle spalle, fascia da percorrere avanti e indietro e tanta voglia di cominciare. Il destro, intanto, ha già iniziato a parlare: cross precisi, palloni puliti e ritmo da ritrovare. Il tempo stringe. Sabato - contro il Dortmund - potrebbe già esserci l'esordio con la Roma. Non dal primo minuto, ma Gasp potrebbe concedergli uno spezzone per testarne la condizione e capire quanto è pronto per il campionato. Il primo allenamento è andato. Ora parla il campo. Nel mirino c'è la Fiorentina di Grosso, il 23 agosto. Molina vuole essere subito protagonista.